رسميًا.. تحديد مواعيد مباريات بريميرليج.. تعرف على مواجهات ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز جدول مباريات الجولات الثلاث الأولى من موسم 2019-2020 بعد استئنافه في منتصف الشهر الجاري حال تطبيق جميع معايير السلامة.

وسيُستأنف الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 17 يونيو الجاري بعد توقف دام 100 يوم، في ظل تفشي فيروس "كورونا المستجد.. كوفيد-19".

وحددت رابطة بريميرليج مواعيد أول 32 مباراة بعد الإعلان عن استئناف المسابقة بدءًا من 17 يونيو حتى الثاني من شهر يوليو المقبل، على أن تنشر بقية بقية المواعيد لاحقا.

وسيتم خوض جميع المواجهات خلف الأبواب المغلقة بدون حضور جماهيري.

وسيتم بث جميع مباريات الدوري الممتاز الـ92 المتبقية مجانًا مباشرة عبر كل من Sky Sports أو BT Sport أو BBC Sport أو Amazon Prime.

ويفتتح ليفربول، متصدر الترتيب الذي يحتاج 6 نقاط للتتويج بلقب المسابقة لأول مرة منذ 30 عامًا، الثلاث جولات الأولى بعد التوقف بديربي الميرسيسايد أمام مضيفه إيفرتون يوم 21 يونيو.

ثم يستضيف الريدز فريق كريستال بالاس يوم 24 يونيو في المواجهة التي يحتمل أن يحسم فيها المسابقة حال تحقيقه للفوز في المباراتين، قبل أن يحل ضيفًا على مانشستر سيتي يوم 2 يوليو المقبل.

ولم تتحدد الملاعب التي ستحتضن مباراتي ليفربول أمام كل من إيفرتون ومانشستر سيتي.

وتُستأنف بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي يومي 27 و28 يونيو، بإقامة الدور ربع النهائي، على أن يكون نصف النهائي في يومي 11 و12 يوليو، والمباراة النهائية في 1 أغسطس.

وجاءت توقيتات الثلاث جولات الأولى للدوري الإنجليزي بعد التوقف (32 مباراة) على النحو التالي:

الأربعاء 17 يونيو

19:00 أستون فيلا - شيفيلد يونايتد

21:15 مانشستر سيتي - أرسنال

الجمعة 19 يونيو

19:00 نورويتش سيتي - ساوثهامبتون

21:15 توتنهام - مانشستر يونايتد

السبت 20 يونيو

13:30 واتفورد - ليستر سيتي

16:00 برايتون - آرسنال

18:30 وست هام - وولفرهامبتون

20:45 بورنموث - كريستال بالاس

الأحد 21 يونيو

15:00 نيوكاسل يونايتد - شيفيلد يونايتد

17:15 أستون فيلا - تشيلسي

20:00 إيفرتون - ليفربول (لم يتحدد ملعب المباراة)

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الإثنين 22 يونيو

21:00 مانشستر سيتي - بيرنلي

الثلاثاء 23 يونيو

19:00 ليستر سيتي - برايتون

21:15 توتنهام - وست هام

الأربعاء 24 يونيو

19:00 مانشستر يونايتد - شيفيلد يونايتد

19:00 نيوكاسل يونايتد - أستون فيلا

19:00 نوريتش سيتي - إيفرتون

19:00 ولفرهامبتون - بورنموث

21:15 ليفربول - كريستال بالاس

الخميس 25 يونيو

19:00 بيرنلي - واتفورد

19:00 ساوثهامبتون - آرسنال

21:15 تشيلسي - مان سيتي

السبت 27 يونيو

13:30 أستون فيلا - وولفرهامبتون

الأحد 28 يونيو

17:30 واتفورد - ساوثهامبتون

الإثنين 29 يونيو

21:00 كريستال بالاس - بيرنلي

الثلاثاء 30 يونيو

21:15 برايتون - مانشستر يونايتد

الأربعاء 1 يوليو

19:00 آرسنال - نورويتش سيتي

19:00 بورنموث - نيوكاسل يونايتد

19:00 إيفرتون - ليستر سيتي

21:15 وست هام - تشيلسي

الخميس 2 يوليو

19:00 شيفيلد يونايتد - توتنهام

21:15 مانشستر سيتي - ليفربول (لم يتحدد ملعب المباراة)