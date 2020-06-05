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تقارير: الصفقة الثانية تمت.. فيرنر إلى تشيلسي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية إنجليزية حسم نادي صفقة التعاقد مع تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الجمعة إن تشيلسي سيدفع 54 مليون جنيه إسترليني قيمة الشرط الجزائي في عقد فيرنر مع لايبزيج للحصول على خدمات اللاعب.

وأضافت الصحيفة أن فيرنر ارتبط بالانتقال إلى وأكد اللاعب أنه فخور بهذا الأمر، لكن الريدز غير مهتم بالتعاقد مع المهاجم الدولي الألماني.

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وسيكون فيرنر ثاني صفقات تشيلسي للموسم المقبل بعد ضم النجم المغربي حكيم زياش من أياكس أمستردام الهولندي مقابل 37 مليون جنيه إسترليني بشكل رسمي.

وكان تشيلسي أعلن الشهر الماضي تمديد عقد مهاجمه الفرنسي أوليفيه جيرو لمدة عام.

تيمو فيرنر انضم إلى لايبزيج قادما من مسقط رأسه شتوتجارت عام 2016، وتألق اللاعب بشكل لافت هذا الموسم بتسجيل 25 هدفًا في الدوري الألماني.

يُذكر أن صاحب الـ24 عاما شارك مع منتخب ألمانيا في 29 مباراة وسجل 11 هدفا.

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