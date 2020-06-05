روديجير كلمة السر في انتقال فيرنر إلى تشيلسي

كشفت تقارير صحفية ألمانية عن دور الألماني انتونيو روديجير مدافع فريق تشيلسي، في إقناع مواطنه تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج بتغير وجهته من ليفربول للبلوز.

أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية بأن روديجير هو كلمة السر في إقناع فيرنر بالانتقال لتشيلسي بدلًا من ليفربول، وأن مدافع البلوز كان سببًا في

حسم قرار فيرنر، بعدما تحدث معه كثيرًا عن النادي والحياة في غرب لندن.

كما أن الصحيفة أوضحت بأن الثنائي يتمتعان فيدال وقوية، حيث يلعبا مع بعضهما منذ منتخب الشباب الألماني، ولعبهما سويًا معًا في نادي شتوتجارت الألماني

وأكدت التقارير الصحفية بأن تشيلسي حسم صفقة تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج مقابل 50 مليون جنيه استرليني، وراتب يصل ل 200 ألف جنيه إسترليني في الاسبوع، ليكون باين أعلى راتب بالإضافة للمكافآت، وعقد لخمس سنوات قادمة.

وكان فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي تحدث مع اللاعب هاتفيًا ومع وكيله من أجل شرح له دوره و أهميته داخل الفريق في حال انتقاله للبلوز.