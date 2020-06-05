قرر فابيو كاريلي المدير الفني لفريق اتحاد جدة السعودي منح النجم الإيفواري ويلفريد بوني فرصة أخيرة لإثبات تواجده مع الفريق بعد عودة النشاط الكروي والرياضي، وذلك قبل اتخاذ قرار حاسم بشأن مصيره. اتخاذ قرار حاسم بشأن مصيره. لم يظهر بوني مع الاتحاد منذ الانضمام إليه سوى مرات قليلة ولم يحصل على الفرصة الكافية من أجل إثبات ذاته مع الفريق. الكافية من أجل إثبات ذاته مع الفريق. جاء قرار المدرب كاريلي أملًا في استعادة اللاعب مستواه المعهود خلال الفترة المقبلة والمساهمة في إعادة العميد إلى مكانته الطبيعية بعد تراجع مستوى الفريق خلال السنوات السابقة والابتعاد عن البطولات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدرب الاتحاد السعودي يمنح ويلفريد بوني الفرصة الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.