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الزمالك يعلن موقفه من ضم فخر الدين يوسف

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 أكد مصدر داخل نادي الزمالك عدم التفكير في التعاقد مع النجم التونسي فخر الدين بن يوسف، لاعب فريق الإسماعيلي، ضمن خطة دعم الفريق خلال

موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

 شدد المصدر على أن اللاعب التونسي ليس ضمن حسابات المدير الفني الفرنسي باتريس

كارتيرون ولم يطالب الإدارة بالتعاقد معه.

 تسعى إدارة الزمالك لعقد العديد من الصفقات خلال الميركاتو الصيفي الجاري لدعم الفريق استعدادًا لعودة النشاط الكروي والرياضي الذي توقف لأسابيع عدة بسبب انتشار فيروس .

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