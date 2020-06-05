جوهرة بنفيكا على رادار مانشستر يونايتد

يبحث مانشستر يونايتد عن تعزيز خط وسطه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ووضع الشياطين الحُمر فلورنتينو لويس لاعب وسط بنفيكا، ضمن أهدافه.
أشارت شبكة "ESPN" العالمية بأن مانشستر يونايتد، يسعى لضم لويس لاعب بنفيكا، صاحب العشرين عامًا، والذييعد أحد أفضل اللاعبين الواعدين حاليًا.
أكد وكيله بأن أوليه جونار سولشاير، المدير الفني لليونايتد، قام بالاستفسار عن موكله في شهر يناير الماضي.
وأوضح وكيله بأن ميلان و بايرليفركوزن و ريال بيتيس وليدز يونايتد أبدوا اهتمامهم بضمه خلال الفترة المقبلة، ويملك اللاعب عقدًا مع بنفيكا حتى 2024.
وتابع وكيله:" لقد كان هناك الكثير من الحديث عن ميلان، ولكن يمكنني أن أخبرك أن هناك الكثير من المنافسة على خدماته، مع متابعة أندية في إنجلترا وألمانيا وإسبانيا".
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