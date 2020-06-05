حسام عاشور على أعتاب الدوري السعودي

أصبح حسام عاشور لاعب وسط وقائد فريق الأهلي على أعتاب الرحيل للدوري السعودي في الموسم المقبل بعد تلقيه عرضًا جادًا من أحد الأندية .

وقال حسام عاشور في مقطع فيديو عبر

موقع انستجرام إنه قرر التراجع عن الاعتزال وسيكمل مشواره الكروي موضحاً أنه يملك عرضين من البرتغال والسعودية .

ووجه عاشور الشكر للمستشار تركي آل

الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية مؤكداً أنه وعد وأوفى ولم يقصر تجاهه كما أنه لم يعتد ألا يشكر من يتعامل معه بصورة جيدة .

ويفضل عاشور الرحيل للدوري السعودي خاصة أنه تلقى عرضاً مميزاً بعد وساطة آل الشيخ .