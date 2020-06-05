حسام عاشور على أعتاب الدوري السعودي

أصبح حسام عاشور لاعب وسط وقائد فريق الأهلي على أعتاب الرحيل للدوري السعودي في الموسم المقبل بعد تلقيه عرضًا جادًا من أحد الأندية .
وقال حسام عاشور في مقطع فيديو عبرموقع انستجرام إنه قرر التراجع عن الاعتزال وسيكمل مشواره الكروي موضحاً أنه يملك عرضين من البرتغال والسعودية .
ووجه عاشور الشكر للمستشار تركي آلالشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية مؤكداً أنه وعد وأوفى ولم يقصر تجاهه كما أنه لم يعتد ألا يشكر من يتعامل معه بصورة جيدة .
ويفضل عاشور الرحيل للدوري السعودي خاصة أنه تلقى عرضاً مميزاً بعد وساطة آل الشيخ .
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