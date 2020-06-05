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حسام عاشور على أعتاب الدوري السعودي

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أصبح حسام عاشور لاعب وسط وقائد فريق الأهلي على أعتاب الرحيل للدوري السعودي في الموسم المقبل بعد تلقيه عرضًا جادًا من أحد الأندية .

وقال حسام عاشور في مقطع فيديو عبر

موقع انستجرام إنه قرر التراجع عن الاعتزال وسيكمل مشواره الكروي موضحاً أنه يملك عرضين من البرتغال والسعودية .

ووجه عاشور الشكر للمستشار تركي آل

الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية مؤكداً أنه وعد وأوفى ولم يقصر تجاهه كما أنه لم يعتد ألا يشكر من يتعامل معه بصورة جيدة .

ويفضل عاشور الرحيل للدوري السعودي خاصة أنه تلقى عرضاً مميزاً بعد وساطة آل الشيخ .

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