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برشلونة يعلن تفاصيل إصابة ليونيل ميسي

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أعلن نادي الإسباني في بيان رسمي عن تفاصيل إصابة نجمه الأرجنتيني ليونيل والتي دفعته للغياب عن تدريبات فريقه الجماعية ليومين متتاليين.

وقال برشلونة أن ميسي يعاني من شد خفيف في القدم اليمني، ما دفع كيكي سيتي المدير الفني للفري لاراحته، علي أن ينضم لتدريبات خلال الايام القليلة

المقبلة إستعداداً لمواجهة مايوركا بعد إستئناف بطولة .

واوضح البيان أن انسو فاتي نجم الريق الصاعد يعاني هو الآخر من اصابته طفيفة في ركبته وانه سيعود للمران في غضون ايام قليلة.

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