أعلن نادي برشلونة الإسباني في بيان رسمي عن تفاصيل إصابة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي والتي دفعته للغياب عن تدريبات فريقه الجماعية ليومين متتاليين.
وقال برشلونة أن ميسي يعاني من شد خفيف في القدم اليمني، ما دفع كيكي سيتي المدير الفني للفري لاراحته، علي أن ينضم لتدريبات خلال الايام القليلةالمقبلة إستعداداً لمواجهة مايوركا بعد إستئناف بطولة الدوري الإسباني.
واوضح البيان أن انسو فاتي نجم الريق الصاعد يعاني هو الآخر من اصابته طفيفة في ركبته وانه سيعود للمران في غضون ايام قليلة.
كانت هذه تفاصيل خبر برشلونة يعلن تفاصيل إصابة ليونيل ميسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.