صفقة انتقال سفيان فيجولي إلى النصر مهددة بالفشل

أصبحت صفقة انتقال النجم الجزائري سفيان فيجوالي لاعب فريق جالطة سراي التركي إلى صفوف النصر السعودي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري مهددة بالفشل .
وأكدت تقارير صحفية اليوم الجمعة على دخول نادي الغرافةالقطري في خط المفاوضات، وتقديم عرض مغري إلى جالطة ساري التركي بقيمة 8 ملايين يورو من أجل الحصول على خدمات اللاعب .
كما أشارت التقارير إلى دخول ريال بيتيس الإسباني على خط المفاوضات مع اللاعب لتدعيم صفوفها خلال الميركاتو الصيفي الجاري .
ويأمل النصر في العاقد مع اللاعب بناءً على رغبة المدير الفني روي فيتوريا الذي أبدى إعجابه بقدرات اللاعب وطالب الإدارة بالتعاقد معه لدعم الفريق .
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