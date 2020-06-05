تطورات ايجابية في مفاوضات ريال مدريد لضم نجم رين الفرنسي

كشفت تقارير فرنسية عن تطورات ايجابية جديدة في المفاوضات التي يجريها ريال مدريد الإسباني مع رين الفرنسي حول التعاقد مع ادوارد كامافينجا نجم وسط الفريق خلال فترة

الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت اذاعة "مونتو كارلو" الفرنسية، ان ريال مدريد قطع خطوات متقدمة نحو حسم صفقة كامافينجا الذي يضعه

زين الدين زيدان المدير الفني للفريق علي رأس اولوياته لتدعيم خط الوسط في الميركاتو الصيفي.

واشارت الإذاعة الفرنسية الي أن ريال مدريد قدم عرضاً بقيمة 70 مليون يورو لضم الاعب الذي ابدي رغبته في الانضمام لصفوف الميرينجي.