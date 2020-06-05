رياضة | تفاصيل الجلسة الأولى لـ«لجنة ملف نادي القرن» بالزمالك (تحرك جديد)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل الجلسة الأولى لـ«لجنة ملف نادي القرن» بالزمالك (تحرك جديد) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت اللجنة المكلفة بقضية نادي القرن الإفريقي أولى اجتماعتها أمس الخميس، لتحضر المستندات الخاصة بالقضية قبل اتخاذ خطوة التصعيد إلى المحكمة الرياضية الدولية.

تفاصيل جلسة لجنة نادي القرن

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تحدثت تقارير صحفية عن نتائج ما انتهى عليه اجتماع اللجنة المكلفة بقضية نادي القرن الإفريقي حيث تم الاتفاق على على أن تكون الخطوة الأولى في التصعيد هي اللجوء للاتحاد الإفريقي لكرة القدم ثم المحكمة الرياضية الدولية وعدم اللجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم بشكل مباشر.

وأوضحت التقارير أن المستندات التي تملكها اللجنة المكلفة بقضية نادي القرن خلال الوقت الحالي ليس كافية، مشيراً إلى أنه تمت مناقشة اللجوء لحلول بديلة مثل إثبات بعض وقائع الفساد في عهد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم السابق عيسى حياتو، بحيث تكون سلاح قوي للتأكيد على حق الزمالك في لقب نادي القرن، حيث تمتلك اللجنة في الوقت الحالي مستند واحد فقط.

وتابعت التقارير أن الزمالك يمتلك خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم الموجه إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قبل عشرون عام، تحديداً عام 2000 والذي أكد فيه الفيفا أن الزمالك هو الأكثر حصولًا على البطولات خلال القرن الماضي.