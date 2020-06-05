شكرا لقرائتكم خبر عن منح لقب دوري الكرة النسائية بإنجلترا لتشيلسي بعد إلغاء الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان، الجمعة، إنه منح لقب الدوري الممتاز لمسابقة كرة القدم النسائية في إنجلترا لنادي تشيلسي، بعد إلغاء الموسم بسبب استمرار أزمة فيروس كورونا الصحية حول العالم.

وذكر بيان الاتحاد: «توصل مجلس إدارة الاتحاد لقرار بأغلبية الأصوات يتعلق بالدوري الممتاز لكرة القدم النسائية لموسم 2019-2020».

وأضاف البيان: «ونتيجة لذلك أكد مجلس إدارة الاتحاد اليوم القرار بمنح لقب الدوري الممتاز إلى تشيلسي».

ويأتي قرار منح اللقب بناء على معدل النقاط في كل مباراة بمثابة ضربة قوية لمانشستر سيتي الذي كان يتصدر الترتيب متفوقا بفارق نقطة واحدة عن تشيلسي الذي لعب مباراة أقل عند توقف النشاط الرياضي في منتصف مارس آذار الماضي.

وتأهل الفريقان لدوري أبطال أوروبا للكرة النسائية في الموسم المقبل.