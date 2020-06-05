شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يغيب عن مران برشلونة مجددًا بسبب إصابة في الفخذ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال نادي برشلونة الإسباني إن قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي لم يشارك في تدريبات الفريق، اليوم الجمعة، بسبب معاناته من إصابة طفيفة في الفخذ.

واستأنف برشلونة تدريباته المعتادة بصورة كاملة يوم الإثنين الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ 3 أشهر استعدادًا لعودة مباريات الدوري الإسباني في 11 يونيو الجاري.

ومثل الكثير من البطولات والأحداث توقفت مباريات الدوري الإسباني في مارس الماضي، عقب تفشي العدوى بفيروس «كوفيد-19» سريع الانتشار.

وشارك ميسي في أول تدريبين للفريق، لكنه غاب عن تدريب الأربعاء الماضي، بينما أراح الفريق لاعبيه أمس الخميس.

وقال برشلونة إنه يتوقع عودة نجمه الأرجنتيني للتدريبات خلال الأيام القليلة المقبلة، ما يعني أنه سيكون جاهزًا لقيادة فريقه خارج أرضه في مواجهة ريال مايوركا في 13 يونيو الجاري.

وذكر برشلونة في بيان: «قائد برشلونة يعاني من التواء خفيف في عضلات الفخذ الأيمن».

وأضاف البيان: «يوم الجمعة الحالي أدى بعض المهام المحددة بهدف تجنب أي مخاطر لأن أول مباراة لنا في الدوري الإسباني بعد 8 أيام. يتوقع أن يعود للعمل مع المجموعة خلال الأيام القليلة المقبلة.»

ويسعى برشلونة للفوز بلقب الدوري المحلي للموسم الثالث على التوالي وهو ينفرد بالصدارة متفوقا بنقطتين على أقرب ملاحقيه ريال مدريد قبل أخر 11 جولة من الموسم.

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وينفرد ميسي بصدارة قائمة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 19 هدفًا.