شكرا لقرائتكم فايلر يبحث مع معاونيه تقريراً من قطاع الناشئين في الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي حالياً تقريراً تلقاها مؤخراً من مسئولي النادي عن قطاع الناشين وبعض اللاعبين الذين تم ترشيحهم للتدريب مع الفريق خلال الفترة المقبلة حيث رشّح القطاع أكثر من لاعب في مراكز مختلفة للتدريب مع الفريق الأول حال إستئناف النشاط الرياضي، ويرغب المدرب السويسري في تصعيد عدد من لاعبي قطاع الناشئين للإستعانة بهم في التدريبات التى قد يتم إستئنافها خلال الأسبوعين المقبلين بعد فترة طويلة من التجميد بسبب "جائحة" كورونا التى تسببت في تجميد النشاط الرياضي عالمياً.

من ناحية أخرى ، حصل المدير الفنى للأهلى، على وعد من إدارة النادى بالسفر إلى سويسرا لمدة ثلاثة أو أربعة أيام حال استئناف حركة الطيران من أجل زيارة زوجته وأسرته التى تُقيم هناك، بعدما فشل فى السفر إليها طوال الفترة الماضية بسبب تجميد حركة الطيران فى العالم كله جراء "جائحة" كورونا، وسيناقش فايلر مع إدارة الأهلى كيفية السفر والحصول على إجازة 3 أيام إذا عاد النشاط الرياضى وتدريبات الفريق خلال الفترة التى سيتم فيها استئناف حركة الطيران، حيث يرغب الطرفان (الأهلى وفايلر) فى سفر المدرب للاطمئنان على أسرته وحسم ملف التجديد للأهلى بما لا يضر بمصلحة الفريق وتدريباته حال عودته الفترة المقبلة.

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وينتظر الأهلى سفر فايلر من أجل التحدث مع زوجته بشأن التجديد للقلعة الحمراء، بعدما وافق المدير الفنى على التجديد من ناحية المبدأ لكنه طلب تأجيل التوقيع على عقود رسمية لحين السفر إلى سويسرا والتحدث مع أسرته هناك بشأن التجديد، لاسيما أن البقاء فى الأهلى لمدة موسمين مقبلين سيتطلب حضور زوجته للقاهرة والإقامة معه، لذا يحتاج فايلر لاستشارة زوجته فى هذا الأمر قبل إعلانه رسمياً.

فايلر أكد لإدارة الاهلى أنه لا يفكر فيما يتردد خلال الفترة الماضية بشأن عروض الاحتراف التى تُثار من وقت لآخر فى وسائل الإعلام، وآخرها من الخليج وناد درجة ثانية فى إسبانيا، موضحاً أنه لا يشغل نفسه بما يُثار حول رغبة أندية خليجية أو أوروبية فى التعاقد معه لأنه حدد موقفه وسيُجدد للأهلى فى غضون الفترة القليلة المقبلة وتحديداً بعد السفر إلى سويسرا .