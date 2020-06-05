شكرا لقرائتكم خبراء الجودو ينصحون بدء نشاط اللعبة باللياقة البدنية أون لاين فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسفرت الجلسة التي عقدتها لجنة الخبراء باتحاد الجودو عن اقتراح عودة نشاط اللعبة بتدريبات اللياقة البدنية فقط ، مع وضع برنامج يحدده المدير الفني الجورجى للمنتخب ، وذلك منعا للاحتكاك بين اللاعبين خاصة وان الجودو من اللعبات التي تشهد تلامس بين اللاعبين .

قال مطيع فخر الدين رئيس الاتحاد ان الخبراء اقترحوا ان يبدأ نشاط الجودو منتصف يونيو الجارى بالاكتفاء بتدريبات لياقة بدنية يحددها المدير الفني للمنتخب حتى تعود الحياة لطبيعتها بالتدريج وذلك لضمان سلامتهم ، وصحتهم خاصة وان الاتحاد الدولى سبق واعلن تأجيل بدء النشاط الدولى الى نهاية يونيو .

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اللجنة تتكون من نبيل مليكة، وناجى مليكة، شريف هنوهم، مجدى الصباغ، محمد لقمان، هشام نبيل، عماد السيد، حلمى حسين، ايمان الجوهرى، معتز مجدى، على أن ينضم لهم عضو من وكالة المنشطات، لتقوم اللجنة بعقد اجتماعات للجنة ووضع القرارات والإجراءات التى سيتخذها الاتحاد للحفاظ على سلامة اللاعبين، خاصة أن اللعبة بها اشتباك وتلامس بين جميع الأطراف.

طلب اتحاد الجودو، برئاسة مطيع فخر الدين، من الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات وضع تعليمات وبرنامج للاعبى المنتخب، لحمايتهم خلال فترة توقف النشاط، وضمان عدم تناولهم أطعمة قد تحتوى على مواد محظورة دون قصد، ما قد يتسبب فى الإضرار باللاعبين والاتحاد بصفة عامة، خاصة أن الفترة المقبلة تشهد الاستعدادات لأولمبياد طوكيو والبطولات المؤهلة للدورة الأولمبية.