شكرا لقرائتكم خالد مهدى: نثق فى استمرار شديد قناوى والبدرى مع الإنتاج الحربى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يؤمن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى بقدرة ناديه على الابقاء على الثنائى أحمد شديد قناوى ومحمود البدرى لاعبا الفريق فى الموسم الجديد رغم انتهاء تعاقدهم بنهاية الموسم الجارى ، وقال مهدى فى تصريحات خاصة : " قريباً سوف نسدل الستار على ملف تمديد العقود فى الانتاج فلقد انتهينا من تمديد تعاقد معاذ الحناوى لمدة موسمين وقطعنا شوطاً كبيراً مع الثنائى أحمد شديد قناوى ومحمود البدرى" .

وأضاف مدير الكرة بالإنتاج الحربى : " نثق فى بقاء قناوى والبدرى معنا فى الموسم الجديد ، كانت هناك نقاط خلافية فى بعض الأمور ولكننا بمزيد من التناقش ووسط رغبتنا فى الحفاظ على قوام الفريق ورغبة اللاعبان للإستمرار مع النادى سوف نعلن قريباً غلق هذا الملف بنجاح تام".

ويحسم أحمد شديد قناوى، الظهير الأيسر للإنتاج الحربى، مصيره خلال الايام القليلة المقبلة، حيث لم يتوصل نجم الأهلى السابق لاتفاق نهائى مع مسئولى الإنتاج الحربى بشأن تمديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، لاسيما أن اللاعب أصبح حراً منذ يناير الماضى ويحق له التوقيع لأى فريق، ويبذل مسئولو الإنتاج الحربى جهوداً مكثفة فى الأيام الماضية من أجل تقريب وجهات النظر مع شديد قناوى فى محاولة لإقناعه بتمديد عقده فى ظل المستوى المتميز الذى يقدمه مع الفريق طوال السنوات الماضية.

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وتلقى أحمد شديد قناوى عرضين من الدورى المصرى للرحيل عن ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ورفض نجم الأهلى السابق البت فى هذه العروض بغية دراسة الأمر كاملا لحسم مصيره والاستقرار على الوجهة المقبلة له.

وقدم شديد قناوى دوراً مؤثراً مع الإنتاج الحربى فى السنوات السابقة، كما احتل المركز الثالث فى قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف برصيد 5 تمريرات بعد نهاية الدور الأول للدورى هذا الموسم.

وعلى نفس الوتيرة كثف مسئولو الإنتاج الحربى فى الأيام الماضية مجهوداتهم لتمديد تعاقد البدرى فى محاولة للحفاظ على استقرار الفريق، لاسيما أن مختار مختار المدير الفنى للفريق أوصى باستمرار البدرى لأنه أحد أهم العناصر الأساسية فى تشكيلة الفريق، وكان البدرى قد دخل حسابات الأهلى فى بداية الموسم الحالى بعد تألقه مع الإنتاج .

وتلقى محمود البدرى عرضاً من الإسماعيلى والمصرى والاتحاد السكندرى ومصر المقاصة للتعاقد معه، ومازال اللاعب يدرس كل العروض التى وصلته بخلاف عرض ناديه لتمديد تعاقده تمهيداً لحسم وجهته فى الموسم الجديد .