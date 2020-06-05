تقارير مغربية: 4 أزمات أمام الأهلى قبل مواجهة الوداد فى أبطال أفريقيا

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ويستعد الوداد المغربى لمواجهة النادي الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، لكن المواجهة لم تتحدد بعد، على خلفية تفشي فيروس كورونا، وتوقف الأنشطة الكروية داخل قارة إفريقيا.
قال موقع " le360 " المغربى أن النادى الأهلى تأثر من الشق البدني والفني بشكل كبير بسبب فترة التوقف الطويلة للنشاط الرياضى بسبب فيروس كورونا، ما جعله مدربه السويسرى ريني فايلر، مطالبا بوضع برنامج فنى وبدنى للاعبين بدرجة من الحذر الشديد لتجنب حدوث إصابات جديدة، كما أنه في حال إلغاء الدوري قد يتأثر الأهلى بشكل كبير من الناحية الفنية، حيث لن تخدمه المباريات الودية في تجهيز عناصره للمباريات الإفريقية عكس المباريات الرسمية في الدوري.
أشار الموقع المغربى إلى أن هناك عدد من الملفات التي لم تحسمها إدارة الفريق المصري حتى هذه اللحظة مثل تجديد عقد السويسرى رينيه فايلر أو حسم مصير رمضان صبحى مع نادى هيدرسفيلد الإنجليزى بالتزامن مع وصول عروض خارجية للتونسى على معلول وجونيور أجايي، وقد يخشى الأهلى من تشتيت ذهن عناصره بسبب عدم حسم تلك الملفات.
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