شكرا لقرائتكم يورينتي: قضيت فترة العزل في مشاهدة إعادة إقصاء ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كان ماركوس يورينتي لاعب أتلتيكو مدريد بطل فريقه في ليلة إخراج ليفربول حامل اللقب من دوري أبطال أوروبا قبل أن تتسبب جائحة فيروس كورونا في إيقاف كرة القدم في أوروبا وقال إنه قضى وقته خلال العزل العام يشاهد إعادة للفوز في أنفيلد.

وهز يورينتي الشباك في الشوط الأول للوقت الإضافي في إياب دور الستة عشر يوم 11 مارس ثم أضاف الهدف الثاني قبل أن يجعل ألفارو موراتا النتيجة 3-2 ليفوز أتلتيكو 4-2 في النتيجة الإجمالية.

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وأبلغ يورينتي محطة كادينا سار الإذاعية الإسبانية الجمعة: استمتعنا بتلك الليلة كثيرا. شاهدتها عدة مرات على مدار الأشهر الماضية. في منزلي كان لدي الوقت الكافي وفي كل مرة أشاهد فيها المباراة أشعر بالقشعريرة. شاهدت المباراة كلها عدة مرات والوقت الإضافي ثلاث أو أربع مرات.

ولم يقدم يورينتي الكثير مع أتلتيكو منذ انتقاله للفريق قادما من ريال مدريد في العام الماضي وأحرز ثلاثة أهداف قبل ثنائيته في مرمى ليفربول.

وجاء الفوز على ليفربول في آخر مباراة لأتلتيكو قبل توقف الموسم بسبب جائحة فيروس كورونا، وعادت فرق الدوري الإسباني للتدريبات الفردية في بداية مايو قبل استئناف التدريبات الجماهير الاثنين الماضي، ويحل أتلتيكو ضيفا على أتليتيك بيلباو في أول مباراة للفريق عند استئناف الموسم في 14 يونيو الحالي.