شكرا لقرائتكم مانشستر سيتي يستعين بمدرب مخضرم لمساعدة غوارديولا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت تقارير في وسائل إعلام إسبانية يوم الجمعة أن مانشستر سيتي بطل دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم على وشك تعيين المدرب المخضرم خوانما ليو مساعدا لمدربه الإسباني بيب غوارديولا.

ولم يعين سيتي بديلا للمساعد ميكيل أرتيتا عندما ترك النادي ليتولى تدريب أرسنال اللندني في ديسمبر كانون الأول الماضي، بينما قالت صحيفتا "ماركا وإس" إنه سيعين قريبا ليو في المنصب الشاغر.

وانفصل ليو مؤخرا عن نادي شينغداو هوانغهاي الصيني، ويعمل ليو (54 عاما) في مجل التدريب منذ 35 عاما‭ ‬وسبق له العمل كمساعد لخورخي سامباولي على رأس الجهاز الفني لنادي إشبيلية الإسباني ومنتخب تشيلي.

Advertisements

وحقق ليو نجاحات محدودة مع عدد من الأندية، من بينها ريال سوسيداد وألميريا وأتليتيكو ناسيونال وفي 2005 تعاقد مع غوارديولا للعب تحت قيادته في دورادوس سينالوا المكسيكي.

وفي مقابلة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في 2012 قال ليو: غوارديولا مثل ابني، مضيفا أن غوارديولا قابله بعد هزيمة ريال أوفيدو الذي كان يدربه 4-2 أمام برشلونة فريق غوارديولا السابق.

وأضاف ليو: قال لي إنه معجب جدا بالأسلوب الذي لعب به فريقي وطلب مني البقاء على تواصل معه. ما بدأ كعلاقة عمل احترافية تحول إلى ما هو أكثر من ذلك.