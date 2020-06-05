«بعد إعلان التراجع عن الاعتزال».. تركي آل الشيخ يعرض خدمات «حسام عاشور» على الزمالك.. ويتعهد بتحمل تكاليف الصفقة

ذكرت وسائل إعلامية أن رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ، تواصل مع مسئولي نادي الزمالك خلال الساعات الماضية. تركي آل الشيخ يعرض

وأفاد موقع "صدى البلد"، نقلاً عن مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، بأن "آل الشيخ" عرض خدمات حسام عاشور، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الفريق الأبيض وذلك بعدما انتهت علاقة اللاعب مع القلعة الحمراء.

وأشار المصدر إلى أن تركي آل الشيخ تعهد بتحمل قيمة انتقال عاشور إلى الزمالك في الميركاتو الصيفي المقبل، ليكون "تقديراً منه لمشوار اللاعب في المستطيل الأخضر ونوع من أنواع التعويض له نتيجة الأزمات الأخيرة التي وقع فيها والتي أسفرت عن رحيله من الأهلي."

وأضاف أن رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ترك حرية القرار لمسئولي نادي الزمالك لتحديد موقفهم واتخاذ ما هو في صالحهم.

ولفت المصدر إلى أنه سيتم عرض الأمر على المدير الفني للفريق الأبيض، الفرنسي باتريس كارتيرون، لتحديد موقفه من انضمام اللاعب.

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وأمس الخميس، أعلن حسام عاشور تراجعه عن قراره باعتزال لعب كرة القدم.

وقال عاشور، في فيديو قصير نشره عبر حسابه على انستجرام: "قررت أكمل كورة، عندي عرضين، واحد من السعودية والآخر من البرتغال".

ووجه عاشور شكره إلى إلى رئيس الهيئة السعودية العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، قائلا: "أشكر المستشار تركي الشيخ على كل ما فعله لي، الرجل وعد ووفي بكلمته.. وأنا لا تربيتي ولا أخلاقي لما أحد يعملي خدمة ولا جميلة مطلعش أقوله شكرًا".

وأثار الفيديو الجديد لقائد الفريق الأحمر حالة من الغضب والاستياء لدى جماهير الأهلي.

وكان الأهلي قد أعلن، في بيان له الثلاثاء الماضي، إلغاء التوصيات السابقة للجنة التخطيط بمنح العديد من الاستثناءات لحسام عاشور في حالة اتخاذه قرار الاعتزال بقميص الأهلي.