أرقام كريستيانو رونالدو لاتتوقف.. أول لاعب فى التاريخ يتقاضى مليار دولار خلال مسيرته الكروية

كشفت مجلة فوربس الاقتصادية أن أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو حطم كل الأرقام القياسية ودخل التاريخ اقتصاديا، ليصبح أول لاعب فى تاريخ الساحرة المستديرة يتقاضى مليار دولار أو أكثر إجمالا على مدار مسيرته المهنية.

وتحصل رونالندو خلال الأشهر الـ12 الأخيرة على 105 ملايين دولار كدخل سنوى إجمالى، سواء من راتبه مع نادى يوفنتوس الإيطالى أو من إيرادات الإعلانات ومصادر الدخل الأخرى من شركاته الخاصة، ليحل فى المركز الرابع من حيث إجمالى الدخل السنوى بين مشاهير العالم حاليا.

وأصبح رونالدو البالغ من العمر 35 عاما لاعب يوفنتوس الإيطالي أول رياضى للعبة جماعية يدخل "نادى المليار" فى التاريخ، كما يعتبر ثالث رياضى فى التاريخ يتخطى إجمالى ما تحصل عليه فى مسيرته حاجز المليار دولار، بينما هو مستمر فى مزاولة الرياضة، بعد أسطورة الجولف تايجر وودز الذى فعلها فى 2009، والملاكم الشهير فوليد مايويذر عام 2017، وفقا لشبكة سكاى نيوز.

وخلال مسيرة فى الملاعب التى استمرت لـ17 عاما، حصل صاحب الكرات الذهبية الخمس على 650 مليون دولار من لعب كرة القدم فقط، ومن المتوقع أن يصل إجمالى دخله من اللعبة إلى 765 مليونا مع نهاية عقده فى تورينو بعد موسمين من الآن.

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وأتى الأرجنتينى ليو ميسى فى المركز الثانى من حيث أعلى الرياضيين راتبا من اللعبة فقط طوال مسيرتهم، بـ605 ملايين دولار.

تصدرت كايلى جينر وكانى وست يوم الخميس قائمة مجلة فوربس السنوية لأعلى المشاهير أجرًا، حيث ربحت 590 مليون دولار فى الأشهر الإثنى عشر الماضية معظمها من بيع حصة قدرها 51% فى خط كايلى كوزميتكس لمستحضرات التجميل إلى كوتى فى عام 2019.

وجاء وست، زوج كارداشيان، فى المرتبة الثانية بنحو 170 مليون دولار، معظمها من صفقته مع أديداس بشأن علامته للأحذية الرياضية يزى.

وقالت فوربس إن المئة شخصية الأعلى أجرًا ربحت مُجتمعة 6.1 مليار دولار قبل حساب الضرائب والرسوم، بانخفاض بلغ نحو 200 مليون دولار عن عام 2019، بعد أن أغلقت جائحة فيروس كورونا الملاعب والساحات الرياضية.

وجاء بطل التنس السويسرى فيدرر فى المركز الثالث بنحو 106.3 مليون دولار، معظمها من صفقات مع شركات مثل شركة ملابس اليابانية يونيكلو وصانع الساعات السويسرى رولكس.