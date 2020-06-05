مدرب بايرن ميونخ يعلق على اقتراب انتقال فيرنر لتشيلسي

علي هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني على التقارير التي تؤكد لحسم تشيلسي لصفقة انتقال تيمو فيرنر مهاجم ار بي لايبزيج ، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.
قال فليك خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الفريقأمام باير ليفركوزن المقرر لها غدًا السبت:" هذا قرار تيمو وعليك أن تحترمه. إذا كان ما يتم قوله في الصحف عنه صحيحًا ، فقد قام تشيلسي بتوقيع جيد جدًا".
ويقدم فيرنر مستويات قوية مع لايبزيج و يحتل وصافة هدافي الدوري الألماني برصيد ٢٥ هدف خلف ليفاندوسكي مهاجم بايرن ميونخ، الذي سجل ٢٩ هدف.
وأشارت التقارير الصحفية بأن تشيلسي على وشك إنهاء صفقة فيرنر مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، وتوقيع عقد لمدة ٥ سنوات.
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