رسميًا.. تأجيل بطولة العالم لتنس الطاولة حتى 2021

أعلن الاتحاد الدولي لتنس الطاولة رسمياً تأجيل بطولة العالم، التي كان مقرراً لها أن تقام في سبتمبر المقبل بكوريا الجنوبية، وذلك بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا. وأعلن الاتحاد الدولي للعبة بشكل رسمي عن تأجيل البطولة لعام 2021. رسمي عن تأجيل البطولة لعام 2021. وطالب الاتحاد الدولي مدينة بوسان الكورية بتحديد موعد جديد في مطلع عام 2021 لإقامة البطولة، نظراً لعدم قدرة عدد كبير من المنتخبات المشاركة، علي السفر خلال الفترة المقبلة بسبب الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا. عدد كبير من المنتخبات المشاركة، علي السفر خلال الفترة المقبلة بسبب الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا. وكان الاتحاد أعلن في وقت سابق عن تأجيل البطولة من مارس الماضي حتي سبتمبر المقبل، قبل أن يعلن صباح اليوم عن تأجيلها مرة أخرى.

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