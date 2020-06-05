تقريرمغربي : الأزمات تحاصر الأهلي قبل مواجهة الوداد بدوري أبطال إفريقيا

القت تقارير مغربية الضوء علي وضعية الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الفترة الحالية وقبل مواجهة فريق الوداد البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد كشف عن موعدين مقترحين لإستئناف المسابقة في 31 يونيو المقبل أو في

23 أغسطس.

وقال موقع le360 المغربي أن الاهلي يعاني من مشاكل بدنية وفنية في الوقت الحالي بسبب توقف النشاط الكروي، كما ان الغاء مسابقة الدوري الممتاز سيضاعف مشاكل الأهلي نظراً لأن المباريات الودية لن تساعد الفريق

علي تجهيز لاعبيه لمنافسات دوري الأبطال.

واشر الموقع في تقريره، الي أن هناك العديد من الملفات العالقة علي طاولة ادارة الاهلي ومنها تمديد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، بجانب حسم مصير رمضان صبحى مع هيدرسفيلد الانجليزي.

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وأضاف أن الاهلي يخشي من تشتيت انتباه العديد من عناصره خاصة بعد العروض الخارجية التي وصلت مؤخراً للثنائي علي معلول وجونيور اجاي.