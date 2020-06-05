تورينو الإيطالي يستهدف ضم هداف كالياري

يستهدف نادي تورينو الإيطالي، ضم جواو بيدرو مهاجم كالياري خلال الميركاتو الصيفي المقبل. اشار موقع فوتبول ايطاليا بأن نادي تورينو يسعى لتعزيز خط هجومه، يرغب بضم بيدرو هداف فريق كالياري. هداف فريق كالياري. ويقدم مهاجم كالياري مستويات جيدة مع فريقه و استطاع تسجيل 16 هدف هذا الموسم.

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