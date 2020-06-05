انفراجة في أزمة الأهلي مع البرازيلي هيندريك

اقترب النادي الأهلي من حل أزمة المستحقات المالية المتأخرة بالنسبة للاعب البرازيلي هيندريك هيلمكه نجم الفريق السابق. وأجرى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اتصالات مكثفة من أجل حل الأزمة ودياً وإقناع هيندريك بجدولة هذه المستحقات وتسويتها. وحصل هيندريك على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بأحقيته في الحصول على 990 ألف دولار كمستحقات مالية ضد النادي الأهلي. ولعب هيندريك في الأهلي خلال موسم 2014 – 2015. اتصالات مكثفة من أجل حل الأزمة ودياً وإقناع هيندريك بجدولة هذه المستحقات وتسويتها. وحصل هيندريك على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بأحقيته في الحصول على 990 ألف دولار كمستحقات مالية ضد النادي الأهلي. ولعب هيندريك في الأهلي خلال موسم 2014 – 2015.

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