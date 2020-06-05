كشفت تقارير مغربية عن تلقي محمد اوناجم جناح الفريق الأول لكرة لقدم لعرض سعودي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأكد موقع "le360 سبور" المغربي، أن نادي الوحدة السعودي يرغب في التعاقد مع النجم المغربي اونامج والذي انضم للزمالك الصيف الماضي قادماً من فريق الوداد. في التعاقد مع النجم المغربي اونامج والذي انضم للزمالك الصيف الماضي قادماً من فريق الوداد. واشار الموقع في تقريره أن ادارة الزمالك تدرس رحيل اوناجم بنهاية الموسم الحالي، من أجل افساح المجال أمام التعاقد مع محترفين أجانب آخرين. تدرس رحيل اوناجم بنهاية الموسم الحالي، من أجل افساح المجال أمام التعاقد مع محترفين أجانب آخرين. وفتح مسئولو نادي الوحدة السعودي خطاً للتواصل مع وكيل أعمال محمد اوناجم حول امكانية انضمام والتوصل لاتفاق بين الطرفين انتظاراً لموقف الزمالك النهائي. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عرض سعودي يهدد إستمرار اوناجم مع الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.