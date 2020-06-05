أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن تتويج فريق تشيلسي بلقب الدوري الانجليزي للسيدات لموسم 2019-2020، بعد ان تم الغاءه بسبب أزمة انتشار فيروس انتشار فيروس كورونا وأعلن الاتحاد في بيان رسمي أن تشيلسي توج باللقب بناء علي على أساس معدل النقاط لكل مباراة، على أن يتحدد الصعود والهبوط بناء على سجل الأداء الرياضي خلال الموسم. معدل النقاط لكل مباراة، على أن يتحدد الصعود والهبوط بناء على سجل الأداء الرياضي خلال الموسم. وكشف الاتحاد الانجليزي عن فوز فريق استون فيلا بلقب دوري القسم الثاني للسيدات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. تشيلسي يحصد لقب الدوري الانجليزي للسيدات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.