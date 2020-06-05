تعرض ثنائي بنفيكا للإصابة بعد رشق حافلة الفريق بالحجارة

تعرض لاعبو فريق بنفيكا البرتغالي، جوليان فايجل، و أندريا زيفكوفيتش، للإصابة بعد قامت جماهير النادي برمي الحجارة على حافلة الفريق الخاصة بعد نهاية المباراة.
وتعادل بنفيكا مع تونديلا، سلبيًا من دون أهداف، أمس الخميس ، بعد استئناف الدوري البرتغالي بعد غياب طويل، منذ توقفه إثر تفشي فيروس كورونا المستجد.
وتم نقل لاعبي بنفيكا إلى المستشفى بعد رشق حافلة الفريق بالحجارة.
وأضاف النادي البرتغالي في بيان رسمي بأن الثنائي تم نقلهما على الفور إلى مستشفى دا لوز بمدينة لشبونة للمراقبة كإجراء وقائي بعد أن أصابتهما.
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