رياضة | صراع بين الأهلي والزمالك لضم كريم العريبي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر صراع بين الأهلي والزمالك لضم كريم العريبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نادي الزمالك وغريمه التقليدي نبأ سار بشأن التعاقد مع واحد من نجوم منتخب الجزائر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وشهدت الفترة الماضية منافسة قوية بين الزمالك والأهلي وبيراميدز للتعاقد مع الجزائري كريم العريبي نادي النجم الساحلي التونسي في الصيف القادم.

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وأكد نادي النجم الساحلي أنه حتى الآن لم يتلقى أي عرض رسمي من أي نادي للتعاقد مع كريم العريبي في الصيف القادم.

ولا يمانع نادي النجم الساحلي في بيع كريم العريبي في نهاية الموسم الجاري ولكن بشرط وصول عرض رسمي لضمه وبمبلغ مناسب.

ويعتبر نادي الزمالك أكثر الأندية رغبة في ضم كريم العريبي في الصيف القادم إضافه إلى نظيره نادي بيراميدز ولكن كلا الناديين لم يقدما أي عرض رسمي حتى الآن.