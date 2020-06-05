رياضة | المصري يسعى لخطف نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر المصري يسعى لخطف نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستهدف نادي المصري البورسعيدي التعاقد مع واحد من نجوم نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويريد نادي المصري التعاقد مع كريم بامبو نجم الزمالك في الصيف القادم لتدعيم خط الهجوم في الفريق.

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وطالب طارق العشري المدير الفني لنادي المصري إدارة النادي بسرعة ضم بامبو في الصيف حيث وضع اللاعب ضمن أولوياته في الصيف القادم.

يذكر أن كريم بامبو كان قد أظهر رغبة في الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء في نهاية الموسم الجاري بسبب عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي مع الزمالك منذ انضمامه للفريق.

وينتظر كريم بامبو أن يقوم مسئولو نادي الزمالك بحسم موقفه مع الفريق خلال الفترة القادمة قبل أن يتخذ قراره النهائي بشأن الانضمام إلى نادي يرغب في ضمه.