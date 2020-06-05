رياضة | سحب تنظيم بطولة إفريقيا لكرة اليد من تونس وإسنادها لمصر

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر سحب تنظيم بطولة إفريقيا لكرة اليد من تونس وإسنادها لمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إعلامية تونسية عن سحب تنظيم بطولة افريقيا للأندية البطلة في نسختها 42 من النجم الساحلي على خلفية قرارات الإتحاد الإفريقي لكرة اليد الأخيرة ضد الاتحاد التونسي للعبة.

وأكدت إذاعة "الديوان" التونسية أن الإتحاد الإفريقي لكرة اليد قرر بشكل رسمي سحب تنظيم النسخة القادمة من بطولة إفريقيا للأندية البطلة من النجم الساحلي التونسي، وذلك بسبب أحداث نهائي كأس إفريقيا للأمم التي أقيمت في تونس و التي قضت بحرمان تونس من تنظيم أي مسابقة قارية لمدة 4 سنوات.

وأشارت التقارير التونسية أنه تقرر سناد تنظيم بطولة إفريقيا للأندية البطلة، لمصر حيث ستدور منافسات البطولة على أرض الفراعنة خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر 2020.

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يذكر أنه قد وقعت أحداث شغب من قبل الجماهير التونسية خلال نهائي بطولة أمم إفريقيا الماضية والذي جمع المنتخبين المصري والتونسي، حيث شهدت الدقائق الأخيرة من المباراة إلقاء مجموعة الجماهير التونسية بعض الزجاجات على لاعبي الفراعنة، وأضطر حكم اللقاء لإيقاف المباراة ثم إعادة استنئنافها مرة أخرى.

وتغلب منتخب مصر على نظيره التونسي 27 / 22 وتوج بكأس البطولة وتأهل المنتخب إلى دورة الألعاب الأوليمبية في "طوكيو" والتي تأجلت للعام المقبل.

وقرر الاتحاد الإفريقي عقب البطولة حرمان تونس من تنظيم أية بطولات إفريقية سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات لمدة 4 سنوات، كما قرر تغريم الاتحاد التونسي 15 ألف يورو.