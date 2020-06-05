رياضة | برشلونة يبدأ مفاوضاته لتمديد عقد ميسي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يبدأ مفاوضاته لتمديد عقد ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير إسبانية اليوم، أن إدارة نادي برشلونة بصدد البدء في مفاوضات تميد عقد نجم الفريق "ليونيل ميسي" خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، نقلاً عن شبكة "كادينا كوبي" فإن إدارة برشلونة ستبدأ في مشوار التجديد مع صاحب الـ32 عاماً خلال الأسبوع المقبل.

وأكدت الصحيفة، أن إدارة برشلونة ستحاول الإبقاء على ميسي حتى الإعتزال، حيث يتم اللاعب عامه الـ33 يوم 24 يونيو الجاري.

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وينتهي تعاقد ميسي مع برشلونة في صيف عام 2021، حيث قرر اللاعب عدم تفعيل بند رحيله عن الفريق دون مقابل، والذي كان قابلاً للتفعيل حتى يوم 31 مايو الماضي.

ولا يزال ميسي قادراً على العطاء رفقة برشلونة، وقيادة الفريق لتويج بمزيد من الألقاب، رغم تقدمه في السن.

وانتشرت شائعات حول تعرض ميسي لإصابة مع برشلونة، تبعده عن مباراة الفريق القادمة ضد مايوركا يوم 13 يونيو، بعد 3 أشهر من توقف الدوري الإسباني، إلا أن التقارير الواردة من برشلونة تفيد جاهيزية اللاعب لخوض المباراة.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد.