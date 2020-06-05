رياضة | حسين السيد يحسم وجهته المقبلة وينتظر الرحيل من الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 5 يونيو 2020 02:25 مساءً - انت الان تقراء خبر حسين السيد يحسم وجهته المقبلة وينتظر الرحيل من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر حسين السيد ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المعار إلى الصفاقسي التونسي، حسم مصيره من جانب السويسري رينيه فايلر المدير الفني، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان مارسيلو، تواصل مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة من أجل معرفة موقفه النهائي، سواء بالاستمرار أو تجديد خروجه نهاية الموسم الجاري.

ويرفض لاعب الصفاقسي الحالي، الانتقال إلى أي فريق محلي داخل الدوري المصري، في ظل رغبته بعدم اللعب لغير الأهلي، مستقبلًا.

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وتمسك مارسيلو، بالرحيل إلى الدوري السعودي بالموسم الجديد، في حال قرار فايلر بعدم عودته، ورفضه تجديد البقاء مع بطل الدوري التونسي.

وخاض حسين السيد، تجربة في وقت سابق مع الاتفاق السعودي، وظهر خلالها بشكل مميز للغاية، الأمر إلي يجعله يضع الدوري السعودي ضمن أولوياته.

ويسعى اللاعب، للرحيل بشكل نهائي عن القلعة الحمراء في ظل قناعته بعدم الحصول على الفرصة بشكل كامل بسبب تألق التونسي علي معلول في الجبهة اليسرى.