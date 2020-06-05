شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور: لن أعتزل كرة القدم.. وأشكر «آل الشيخ» على دعمه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
قال حسام عاشور، لاعب وسط وقائد الأهلي، إنه مستمر في لعب كرة القدم ولن يعتزل، موجهًا الشكر إلى تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية على دعمه.
وفي فيديو نشره عبر حسابه بموقع «إنستجرام» قال «عاشور»: «قررت استمر وأكمل كرة. عندي عرضين واحد من السعودية وواحد من البرتغال، وربنا يكرمني ويلهمني بالقرار الصح».
وأضاف: «بشكر تركي آل الشيخ باللي عمله معايا. الراجل وعد وأوفى. وأنا ولا تربيتي ولا أخلاقي إن لما حد يعمل لي جميل أو خدمة ماقولش له شكرا».
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