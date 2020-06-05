شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب التعاقد مع فيرنر.. 5 صفقات كبرى انتزعها تشيلسي من منافسيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكدت العديد من التقارير الصحفية حسم نادي تشيلسي انضمام المهاجم الألماني تيمو فيرنر من صفوف نادي آر بي لايبزيج، في صفقة تبلغ قيمتها 50 مليون جنيه إسترليني، وهو الشرط الجزائي في عقد اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا مع ناديه الألماني الحالي.

وتمثل الصفقة صدمة كبيرة لعشاق ليفربول، بعد أن ارتبط اسم المهاجم الألماني بالانضمام لصفوف الريدز، والعمل تحت قيادة مواطنه يورجن كلوب، في البريميرليج.

لكن يبدو أن الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالعالم نتيجة تفشي وباء كورونا، قد أثرت تمامًا على قدرات ليفربول الشرائية، مع ورود تقارير في الفترة الأخيرة حول محاولة الريدز تأخير الصفقة للعام القادم، وهو ما استغله نادي تشيلسي لينتزع واحد من أبرز المواهب الهجومية في القارة الأوروبية من منافسه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

صفقة فيرنر المنتظرة هي امتداد لقدرات تشيلسي على انتزاع الصفقات الكبرى من أقوى وأشرس منافسيه في البريميرليج، ونستعرض في السياق التالي أبرز هذه لصفقات..

1- آريين روبن

في صيف 2004، كانت البداية لإدارة تشيلسي في انتزاع الصفقات من المنافسين، وبدأت بصفقة ضم الجناح الهولندي الشهير من بي آس في ايندهوفن بعد منافسة شرسة مع مانشستر يونايتد الذين استضافوا روبن بالفعل في مقرهم التدريبي في عملية المفاوضات واقناع اللاعب بالتوقيع معهم، قبل أن يفضل اللاعب في النهاية التوقيع مع تشيلسي.

2- جون أوبي ميكيل

لاعب الوسط النيجيري الشهير الذي كان مصدر صراع كبير بين تشيلسي ومانشستر يونايتد على ضمه، حيث خضع الموهوب النيجيري فترة معايشة مع مانشستر يونايتد وحصل على إعجاب المدرب الأسطوري لليونايتد، السير أليكس فيرجسون، لكن تشيلسي كان اتفق مع ناديه النرويجي وقتها، أوسلو، بعدم بيع اللاعب لأي نادي أخر إلا البلوز، وعلى الرغم من توقيع اللاعب لعقود انضمام ابتدائية لليونايتد منذ عام 2005، حسم تشيلسي الصفقة في صيف 2006، وأن كان البلوز اضطروا لدفع تعويض لليونايتد يقدر ب3 أضعاف ثمن الصفقة.

3- إيدن هازارد

في نهاية موسم 2011/2012 كان الجميع يترقب الوجهة القادمة لصاروخ الدوري الفرنسي، البلجيكي إيدن هازارد، الذي اعلن ان وجهته القادمة ستكون البريميرليج.

واشتعلت التكهنات بين فرسي الرهان في المسابقة وقتها، مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، وبالفعل حاول قطبي مانشستر ضم اللاعب وبالأخص الجانب الأحمر من المدينة، إلا أن بمجرد حسم تشيلسي للقب دوري الأبطال وتأكد مشاركة البلوز في المسابقة بالموسم التالي، أعلن النادي واللاعب انهما اتفقا على أن ينضم البلجيكي لصفوف النادي اللندني في لطمة جديدة لمنافسي البلوز.

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4- ويليان

في صيف 2013، اجرى الجناح البرازيلي ويليان الكشف الطبي بنادي توتنهام تمهيدًا للإنضمام إلى صفوفهم قادمًا من شاختار دونيستك الأوكراني، إلا أن البلوز تدخلوا بسبب رغبة المدير الفني وقتها، مورينيو، في الحصول على خدمات اللاعب، وبالفعل نجحوا في تغيير وجهة اللاعب ليوقع لهم على حساب الغريم اللندني.

5- نجولو كانتي

في صيف 2016 حاول أرسنال ضم لاعب الوسط الفرنسي نجولو كانتي لتأسيس فريق قوي للمنافسة على لقب البريميرليج، ودخل النادي بكل ثقله لضم عنصر اساسي من عناصر فريق ليستر سيتي المتوج بلقب الدوري وقتها، لكن النادي اصطدم بطلبات الوكلاء، وهي الطلبات التي لباها غريم آرسنال ومنافسه تشيلسي، الذي دخل في الصفقة لينتزعها من بين أيدي الجار ويصبح كانتي لاعبًا رسميًا ضمن صفوف البلوز، ويتحول آرسنال وقتها لضم السويسري جرانيت شاكا.