شكرا لقرائتكم خبر عن ليفركوزن ضد بايرن.. أبرز صدامات الجولة 30 بـ«بوندزليجا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق مساء اليوم الجمعة، مباريات الجولة 30 من دوري الدرجة الأولى الألماني «بوندزليجا» لموسم 2019/2020، وسيكون عشاق كرة القدم على موعد مع عدة صدامات قوية خلال 3 أيام بداية من اليوم وحتى مساء الأحد، وهي الفترة التي ستلعب خلالها جميع مباريات الجولة.

3 مواجهات مرتقبة منتظرة في الجولة 30، سنستعرضها معكم في السياق التالي.

فرايبورج × بوروسيا مونشنجلادباخ

4 مباريات متتالية دون فوز لفرايبورج أخرجته مؤقتًا من حسابات التأهل إلى الدوري الأوروبي في الموسم القادم، مع تجمد رصيد الفريق عند 38 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المركز السادس.

ويعلم أصحاب الأرض تمامًا أن المنافسة على ذلك قد تتضائل تمامًا في حال تحقيق نتيجة سلبية يوم الجمعة، لكن الضيوف فريق بوروسيا مونشنجلادباخ، يعلم هو الآخر أن أي نتيجة غير الفوز ستهدد موقعه الحالي بجدول الترتيب (الرابع: 56 نقطة) والمؤهل لدوري الأبطال.

باير ليفركوزن × بايرن ميونخ

قمة مباريات الجولة التي تشهد حلول المتصدر ضيفًا على صاحب المركز الخامس والمنافس على مقعد مؤهل لدوري الأبطال.

ليفركوزن يعلم أن التعثر سيبعده قليلًا عن حسابات دوري الأبطال، وهو ما لا يريده أصحاب الأرض في هذه المباراة، لكنهم سيواجهون فريق لم يعرف سوى طعم الفوز منذ استئناف الموسم (4)، ولم يخسر في آخر 16 جولة من الدوري، ولذلك ستكون الأمور معقدة لأصحاب الأرض أمام ضيوف سيعاملون المواجهة على أنها ثأرية مع خسارتهم مباراة الدور الأول على ملعبهم بنتيجة 2-1.

بوروسيا دورتموند × هيرتا برلين

يدخل بوروسيا دورتموند هذه المباراة وهو يرغب في استمرار ملاحقة المتصدر الذي يبعد عنهم حاليًا بـ7 نقاط، وحتى إن كان الأمل ضعيفًا لأصحاب الأرض في المنافسة على اللقب هذا الموسم، فلا بد أن ينتابه القلق بشأن التأهل لدوري الأبطال، لأن آر بي لايبزيج (الثالث) خلفهم بنقطتين، وصاحبي المركز الرابع والخامس يبعدان عنه بـ4 نقاط فقط.

ضد بوروسيا دورتموند سيلعب فريق هيرتا برلين الذي لديه ثاني أفضل سجل من حيث النتائج منذ استئناف الموسم (فاز بـ3 وتعادل في 1)، وسيحاول رجال المدرب برونو لاباديا الحفاظ على سلسلة نتائجهم الجيدة التي حولتهم من فريق يريد الهروب من النصف الأسفل لجدول الترتيب إلى فريق ضمن حسابات المراكز المؤهلة لمسابقة الدوري الأوروبي.

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