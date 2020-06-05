شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل..هل الأنجولي بابل الخيار الأفضل للزمالك؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يعتزم نادي الزمالك تدعيم صفوفه بلاعبين مميزين في الفترة المقبلة، وهو من أعلن عنه رئيس النادي مرتضى منصور، والذي أكد أن هناك 3 صفقات تم حسمهم بشكل كبير، وسيكونون إضافة كبيرة للفريق.

وتردد في الآونة الأخيرة أن الأنجولي أري بابل أحد أبرز المرشحين للانضمام للفريق الأبيض، وذلك في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع أول أغسطس الأنجولي.

وفي السطور التالية نعرض أبرز أرقام الأنجولي وكيف يستفيد الزمالك من تواجده؟.

مانويل دافيد ألفونسو – أري بابل، من مواليد 3 مارس 1994 – 26 عامًا – 175 سم- يجيد اللعب في مركز المهاجم المتأخر، وفي مركز لاعب الوسط المهاجم «مركز 10»، بالإضافة إلى استطاعته القيام بدور الجناح الأيمن والأيسر.

بدأ بابل مشواره الكروي مع فريق بريمييرو دي أوجستو (أول أغسطس) في عمر الـ18 عامًا عام 2012، ليخوض موسمين مع الفريق، ويشارك في دوري أبطال أفريقيا، قبل ان ينتقل بعدها بموسمين لفريق سبورتنج لشبونة البرتغالي، ولم يشارك مع الفريق الأول، وشارك مع الفريق الرديف في 3 مباريات فقط خلال موسم كامل.

وانتقل بعد ذلك بابل على سبيل الإعارة لفريق مورينيزي البرتغالي، ليخوض مباراة واحدة فقط في الموسم، ثم يعود إلى لشبونة الرديف، ويشارك في 28 مباراة، قبل أن ينتهي التعاقد، ليعود مرة أخرى لفريق بريمييرو دي أوجستو مع بداية هذا الموسم، ليشهد هذا الموسم أفضل أرقامه، ويشارك بشكل أساسي مع الفريق الأنجولي.

وعلى مستوى المشاركات الدولية، بدأ بابل مشاركاته مع منتخب أنجولا في عمر الـ18 عامًا أمام أوغندا، وشارك في دقيقتين فقط، قبل أن يتم 35 مباراة دولية حتى كتابة هذه السطور، محرزًا 5 أهداف.

آري بابل

هل يناسب اللاعب الزمالك؟

في البداية ما هي احتياجات الزمالك حاليًا؟. مع رحيل محمد إبراهيم عن الفريق أصبح هناك عجز نسبي للزمالك في مركز 10، أي اللاعب خلف المهاجم، فأحيانًا يقوم أوباما بهذا الدور، وفي أحيان أخرى يقوم به أشرف بن شرقي، فيفقد بن شرقي قوته، حيث أنه يجيد بشكل أفضل في مركز الجناح وليس مركز 10، لذا أتى الاحتياج القوي للزمالك في هذا المركز، لكن هل ينجح بابل في هذا الدور؟

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رقميًا بابل غير مناسب تمامًا للزمالك، حيث أن أرقامه متواضعه للغاية باستثناء آخر موسم فقط، بابل طوال مسيرته خارج المسابقة الأنجولية المحلية شارك في 43 مباراة سجل هدفين وصنع مثلهما، وهو معدل ضعيف للغاية، بينما في أنجولا قبل مسيرته الاحترافية شارك في 78 مباراة سجل خلالها 36 هدفًا.

على المستوى الفني، يمتاز بابل بالقوة البدنية وبالسرعة، حيث أن اللاعب سريع ويجيد اللعب بقدمه اليمنى، ولا يجيد التسديد البعيد أو التمرير البيني الطويل، لكن يجيد العرضيات، أي أن اللاعب بشكل ما سيتحرك على الأطراف لاستغلال سرعته ولعب الكرات العرضية أو الاختراق للداخل.

بابل كما ذكرت يمتاز بالمهارة في الركض بالكرة Dribbling، وهي من أفضل مهاراته، لكن على مستوى الفعالية فهو غير فعال على الإطلاق، ويحتاج دائمًا للعب بجوار لاعب ذو فعالية أكبر.