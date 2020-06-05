شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبدالحكم.. مأساة لاعب أنهى حادث مشواره الكروي ويلتمس الدعم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

مأساة حقيقية يتعرض لها أحمد عبدالحكم، لاعب إنبي والمنصورة السابق، والذي مثّل منتخب مصر في كأس العالم للشباب 2005، تحت قيادة المدير الفني محمد رضوان، مع جيل يضم شيكابالا وعبدالعزيز توفيق وأحمد سمير فرج وعبدالله السعيد وحسام عاشور.

تعرض أحمد عبدالحكم لإصابة بكسر مضاعف بالساق أسفل الركبه اليسري، إثر حادث سير على دراجة نارية منذ 3 سنوات، كان يستقلها خلف صديقه الذي تعرض وقتها لبتر قدمه، فيما خضع «عبدالحكم» للعديد من العمليات الجراحية كان آخرها منذ أسبوعين، قام خلالها بترقيع للعظم وتركيب عظام طبي، لينفق اللاعب اللاعب كل ما يملك من أموال فضلًا عن بعض المساعدات من رجال الأعمال.

وقال «عبدالحكم» لـ«المصري اليوم» أنه سبق وأجرى من قبل عمليتين جراحيتين، وساعده خلالهما زملائه السابقين في إنبي وبتروجت، وكذلك اتحاد الكرة ووزارة الرياضة، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي.

وأضاف اللاعب: «احتجت بعد ذلك لعملية أخرى بـ35 ألف جنيه، تكفل بها أحد رجال الأعمال».

وناشد «عبدالحكم» الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومسؤولي اتحاد الكرة ورجال الأعمال، بتوفير مصدر دخل شهري وفرصة عمل له، وفتح باب رزق يستطيع من خلاله توفير دخلاً شهريًا، حتي يستطيع العيش بعدما أنفق كل ما يملك على إصابته اللعينة، التي تسببت في اعتزاله اللعبه.

وكان الدكتور جمال محمد على، عضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، قد أبلغ أحد المقربين «عبدالحكم» بأن اتحاد الكرة سيدرس الحالة من أجل بحث كيفية تقديم يد العون له.

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