مش محتاج مدافعين.. توصية فايلر تنهى حلم البدرى بالانضمام للأهلى

جدة - عمرو شويل استبعد مسئولو النادي الأهلي الدخول في مفاوضات مع نظراؤهم في الإنتاج الحربي لضم محمود البدري مدافع الأخير لإرتداء القميص الأحمر خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة وذلك لعدم حاجة الفريق لجهود اللاعب وفي هذا الشأن ، علم "الخليج 365" أن السويسري رينيه فايلرالمدير الفني للأهلي لم يطلب ضم محمود البدري ورفض فكرة تدعيم الدفاع الأحمر من الأساس بعد فشل محاولات ضم أحمد حجازي نجم المنتخب الوطني الأول ونادي ويست بروميتش الأنجليزي حيث كان فايلر يرى أن حجازي هو العنصر الوحيد الذى يصلح لتدعيم الدفاع الأحمر أما أي مدافع أخر فليس هناك حاجة مُلحّة للتعاقد معه سواء كان مدافع الأنتاج الحربي أو غيره.

من ناحية أخرى ، اقترب مسئولو الاهلي من حسم ملف رينيه فايلر والتجديد له في غضون الأيام المقبلة من أجل وضع حد للأنباء التي تتناثر في وسائل الإعلام من وقت لأخر حول تلقي المدرب السويسري عروضاً من أندية خارجية سواء في أوربا أو الخليج ، حيث شهدت الفترة الماضية أنباء وتقارير إعلامية حول تلقي المدير الفني للأهلي عروضاً من السعودية والأمارات وسويسرا وبلجيكا قبل أن تشهد الساعات الماضية تناثر أنباء حول رغبة أحد أندية الدرجة الثانية في أسبانيا التعاقد معه المدرب السويسري وهي الأنباء التى نفاها المدرب السويسري لإدارة الاهلي جملة وتفصيلاً كما سبق ونفى تلقيه عروضاً رسمية من أندية خليجية مثلما تحدث البعض مؤخراً .

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وعلم "اليوم السابع" أن فايلر أكد لأدارة الاهلي إنه لا يفكر في هذه الأمور تماماً ولا يشغل نفسه بما يُثار حول رغبة أندية خليجية أو أوربية في التعاقد معه لأنه حدد موقفه وسيُجدد للأهلي في غضون الفترة القليلة المقبلة وتحديداً بعد السفر إلى سويسرا عقب إستئناف حركة الطيران المُجمّدة حالياً بسبب وباء كورونا حيث يرغب فايلر في التحدث مع زوجته بشأن عدة أمور تتعلق بالتجديد للأهلي وأهمها أن زوجته ستحضر للأقامة معه في القاهرة حال التجديد رسمياً ، وأكد فايلر للأدارة الأهلاوية أن العروض لا تشغله وأن التجديد للنادي مسألة وقت.