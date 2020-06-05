شكرا لقرائتكم رضا عبدالعال : الأهلى مش أول مرة يبيع عياله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل استنكر رضا عبدالعال نجم النادي الاهلى والزمالك السابق في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" قرارات مجلس إدارة النادي الاهلى الأخيرة ، وذلك بعد أن وصلت الأمور إلى طريق مسدود بين حسام عاشور لاعب وسط الأهلى وإدارة القلعة الحمراء خاصة بعد الفيديو الذى بثه المسمار على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" واتهم فيه إدارة نادية بالتسبب في تعطيل مباراة اعتزاله ومؤكدا أنه المتضرر الوحيد من خلاف المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومجلس إدارة النادى الأهلى.
واستطرد عبد العال قائلا : أزمة حسام عاشور مع إدارة النادي الاهلى ليست الأولى من نوعها ولطالما شاهدنا إدارة الأهلى تعلن تخليها عن لاعبيها بمنتهى البساطة رغم كونهم أحد أهم رموز النادي مثل حسام حسن وعماد متعب وغيرهم من اللاعبين
وأكد عبدالعال أن حسام عاشور لم يخطئ الخطأ الجسيم بشأن ناديه وكان ينبغى أن يتم التواصل معه بهدوء وتوضيح الصورة الصحيحة له
وكان قائد الأهلى، قال إنه لن يعتزل كرة القدم متابعاً إنه يتقدم بالشكر إلى المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، قائلا:"وعد وأوفى"، مؤكدا إنه يمتلك فى الوقت الحالى عروضا من السعودية والبرتغال.
جاء ذلك بعد تلقيه عرضاً سعودياً مغرياً خلال الأيام الماضية، بخلاف العروض المحلية التى فى جعبته وأبرزها من سموحة والاتحاد السكندري، وجاء تفكير عاشور للعودة للمستطيل الأخضر والتراجع عن قرار اعتزاله بعد اعتماد مجلس إدارة النادى الأهلى ما جاء فى مذكرة لجنة التخطيط للكرة بإلغاء توصياتها السابقة بمنح العديد من الاستثناءات للاعب حسام عاشور، الذى أبلغ مدير جهاز الكرة كتابة باعتزاله وتوجيه الشكر إليه عن الفترات التى قضاها مع زملائه فى خدمة النادي، والتمنيات له بكل التوفيق فى خطوته المقبلة، وذلك بعد هجومه على النادى مؤخراً.
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