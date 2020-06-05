شكرا لقرائتكم فتح باب القيد باتحاد الكاراتيه يوليو المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى فتح باب القيد للاعبين للموسم الجديد بداية من شهر يوليو المقبل، على أن لا يتم غلق باب التسجيل الا بعد قيد جميع اللاعبين ، لضمان مشاركة أكبر عدد في المنافسات ، و البطولات الموسم المقبل ، أكد محمد الدهراوى رئيس الاتحاد أنه سيتم الغاء غرامات القيد ، و التي يتم توقيعها على بعض اللاعبين أو الافرع ، ممن يتأخرون في القيد بسجلات الاتحاد ، نظرا للظروف التي تمر بها البلاد في الفترة الراهنة .

جاء قرار رئيس الاتحاد خلال الجلسة التي عقدها مع مسئولي منطقة المنوفية بحضور عدد من أعضاء مجلس اجارة الاتحاد ، في ظل الجولات التي يقوم بها المجلس على المناطق و الفروع التي تمارس اللعبة بمختلف محافظات الجمهورية لمناقشتهم في الوضع الحالي للكاراتيه و التعرف على أهم متطلباتهم للمرحلة المقبلة .

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أعلن محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه أنه بصدد التفكير في تنظيم البطولات المحلية في ملاعب مفتوحة جيدة التهوية بدلا من الصالات المغطاة وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية التي سيتم اتخاذها بسبب تفشي فيروس كورونا.

حرص اتحاد الكاراتيه على دعم ومساندة الجيش الأبيض من أطباء وتمريض فى مواجهة فيروس كورونا، مع توجيه الشكر لهم على ما يقدمونه من تضحية بأرواحهم للدفاع عن البشرية. ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكاراتيه فيديو لمحمد الدهراوى رئيس الاتحاد المصرى ونائب رئيس الاتحاد العربى، يوجه فيه الشكر والدعم للجيش الأبيض.

وأكد الدهراوى أن الرياضة العربية تعانى فى الفترة الحالية من حالة تجمد فى جميع أنشطتها بسبب تفشى فيروس كورونا الذى اجتاح العالم، مع تمنيات أن يزيل الله الغمة فى أسرع وقت، حتى نعود لحياتنا الطبيعية.