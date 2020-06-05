شكرا لقرائتكم 3 رسائل مهمة من الزمالك إلى أعضائه بعد فتح باب تجديد الاشتراكات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
الإعفاء من الغرامات
من جانبه، أعرب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن سعادته بالتزام أعضاء الجمعية العمومية وقيامهم بالتوافد على النادى لتسديد الاشتراكات حيث أوضح إنه بمناسبة ذلك فقد قرر إعفاء أي عضو جمعية عمومية من الغرامات المالية السابقة إذا سدد اشتراكاته خلال 10 أيام، وذلك خلال الفترة الحالية، وذلك تقديراً منه تجاه التزام الأعضاء.
فرع أكتوبر يدخل حيز التنفيذ
فيما تعهد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس الزمالك، المسؤول عن ملف فرع النادى بالسادس من أكتوبر، بالانتهاء من المرحلة الأولى في الفرع الجديد للنادى خلال عامين وستكون تلك المرحلة متمثلة في الإنشاءات الاجتماعية للأعضاء، حتى يتمكن الأعضاء من الحصول على مميزات جديدة فى الفرع القادم للنادى بعد الإنشاءات المختلفة التى تمت فى فرع ميت عقبة وكذلك النادى النهرى.
ستاد الزمالك خلال 4 أعوام
فيما أوضح أحمد مرتضى منصور، إنه خلال 4 أعوام سينتهى النادى الأبيض من بناء ستاد الزمالك في فرع أكتوبر والذى أكد أن سعته تصل إلى 40 ألف مشجع، مشدداً إنه عقد سلسلة من الاجتماعات مؤخراً من أجل الوقوف على كافة الأمور والتفاصيل الخاصة بذلك الفرع من أجل بدء مرحلة التنفيذ خلال الفترة الجارية.
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