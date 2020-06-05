شكرا لقرائتكم الجودو يحلل منشطات للاعبيه فور استنئاف النشاط الرياضى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب اتحاد الجودو برئاسة مطيع فخر الدين من الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات وضع تعليمات وبرنامج للاعبى المنتخب ، لحمايتهم خلال فترة توقف النشاط ، وضمان عدم تناولهم أطعمة قد تحتوى على مواد محذورة دون قصد ، مما قد يتسبب في الاضرار باللاعبين و الاتحاد بصفة عامة ، خاصة وان الفترة المقبلة تشهد الاستعدادات لأولمبياد طوكيو والبطولات المؤهلة للدورة الأولمبية

أكد مطيع فخر الدين أن اتحاد الجودو سبق وطلب من النادو تعيين عضو في لجنة الخبراء التي شكلها الاتحاد لدراسة موقف اللعبة من عودة النشاط ، و بالفعل تم تعيين طبيبة بمعرفة الوكالة المصرية ، الا ان التحليل للاعبين فور استئناف النشاط الرياضى و منحهم بعض التعليمات يحميهم من الوقوع في خطر المنشطات .

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تشكيل اللجنة من نبيل مليكة، وناجى مليكة، شريف هنوهم، مجدى الصباغ، محمد لقمان، هشام نبيل، عماد السيد، حلمى حسين، ايمان الجوهرى، معتز مجدى، على أن ينضم لهم عضو من وكالة المنشطات، لتقوم اللجنة بعقد اجتماعات للجنة ووضع القرارات والإجراءات التى سيتخذها الاتحاد للحفاظ على سلامة اللاعبين، خاصة أن اللعبة بها اشتباك وتلامس بين جميع الأطراف.

وطلبت الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، من جميع الاتحادات بعدم تناول أي رياضي المنشطات، والمكملات الغذائية خلال توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا، مشيراً إلي أنه قام بتحذير منذ ما يقرب من شهرين لوزارة الشباب والرياضة المصرية، واللجنة الأولمبية المصرية، وكافة الاتحادات الرياضية بالتنبيه على كافة الرياضيين المصريين في مختلف الرياضات بعدم تناول أي منشطات أو مكملات غذائية خلال فترة التوقف الرياضي الحالية، وإلا سيتعرض المقصر لعقوبة صارمة من جانب الوكالة