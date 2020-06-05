شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يرفض إعارة حازم مرسى للهروب من مطب فخر الدين بن يوسف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر بمجلس إدارة النادى الاسماعيلى أن ناديه يرفض فكرة إعارة حازم مرسى مهاجم الفريق الشاب لأى من أندية الدوري المصرى بداعى ثقل خبرة الهداف الواعد خوفاً من عدم نجاح المجلس فى تمديد تعاقد التونسى فخر الدين بن يوسف ، وقال المصدر فى تصريحات خاصة: " حازم مرسى هداف متميز وصغير السن ونعتبره مستقبل خط هجوم الاسماعيلى ورفضنا عروض عديدة لإستعارته لاسيما أن فخر الدين بن يوسف لايزال لم يحسم مصيره معنا وننتظر إنتهاء جائحة كورونا لحسم ملف تمديد تعاقده بشكل نهائى".

وانتقل حازم مرسى صاحب الـ19 عاماً لصفوف الإسماعيلى موسم 2016 قادماً من القناة ليصبح هداف لفرق الناشئين بالدراويش ويتم تصعيده للفريق الأول وسجل هدفاً فى شباك الجزيرة الاماراتى بالبطولة العربية ، ونجح حازم مرسى فى خطف الانظار فى الاوقات التى يشارك فيها مع الفريق الأول وسط توقعات بأن يكون له دور كبير مع الإسماعيلى في الفترة المقبلة، خاصة فى ظل الأزمة التى يعانى منها الفريق في خط الهجوم ، ورفض الاسماعيلى عرضاً من أسوان لإستعارة حازم مرسى فى الميركاتو الشتوى الماضى.

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كشف مصدر مقرب من التونسى فخر الدين بن يوسف، مهاجم الإسماعيلى، أن اللاعب يمتلك ثلاثة عروض تهدد بقاءه مع الدراويش فى الموسم الجديد، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "فخر الدين بن يوسف لم يحسر مصيره بشكل نهائى مع الإسماعيلى، مازالت هناك عدة اختلافات بين الطرفين لاسيما على الصعيد المادى، فضلا عن تلقى اللاعب عرضاً تونسياً وآخر خليجياً وثالثاً من الدورى المصرى، والذى أكد المصدر أنهً ليس من الزمالك".

واستقر مسئولو الإسماعيلى على البحث عن مهاجم مميز للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فى ظل غموض موقف التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق الذى رحب بتمديد تعاقده مع الدراويش ولكنه أرجأ فكرة التوقيع على العقد الجديد لحين نهاية جائحة كورونا ووضوح الرؤية بشأن النشاط الكروى. وسبق أعلن المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادى، أن ناديه يتابع لاعبيه سواء الموجودين بمصر أو فى الخارج، من خلال الجهاز الفنى، وقال إنه أجرى مكالمة هاتفية مع فخر الذين بن يوسف لاعب الفريق وأكد خلالها موافقته على تمديد تعاقده مع النادى لفترة أخرى، وتم الاتفاق على عقد اجتماع عقب عودته إلى الإسماعيلية لوضع الأمر قيد التنفيذ، مؤكدا أن اللاعب لا يمانع على الإطلاق استمراره مع الإسماعيلى الذى يتمسك بوجود اللاعب ضمن صفوفه فى الموسم المقبل.