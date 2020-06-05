شكرا لقرائتكم إنبى يؤجل جلسة تجديد عقد صلاح سليمان بعد عروض الرحيل بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مجلس إدارة نادى إنبى، تأجيل عقد جلسة مع صلاح سليمان، مدافع النادى البترولى، من أجل تجديد عقده، لحين استقرار الأوضاع حيث علق النادى نشاطه لتجنب انتشار فيروس كورونا، حيث يفضل المجلس البترولى عقد جلسة بين عبد الناصر محمد مدير الكرة وصلاح سليمان من أجل الحديث معه حول متطلباته حيث يرغب النادى البترولى في تجديد عقده حيث يتبقى به موسم ونصف الموسم، وذلك بعدما تلقى اللاعب عدة عروض خلال الفترة الأخيرة من أندية الدورى الممتاز، وتواصل مدير الكرة بنادى إنبى مع صلاح سليمان حول تلك المسألة وتفهم اللاعب للأمر تقديراً للنادى البترولى والظروف الراهنة واستقر على غلق ملف الرحيل بعد العروض التي تلقاها مؤخراً.

واشترط صلاح سليمان، زيادة عقده مع الفريق البترولى عن فئة الـ2 مليون جنيه، لعدم حصوله على زيادة مالية منذ فترة طويلة فى النادى، وذلك بعدما تلقى 3 عروض من أندية الدورى الممتاز، خلال الفترة الأخيرة، إلا أنه أكد لهم امتداد تعاقده مع البترولى لنهاية الموسم المقبل، وسينتظر عقد جلسة معه من قبل إدارة النادى عقب تحديد مصير النشاط الكروى وذلك لحسم مسألة التجديد ورفع القيمة المالية لعقده من عدمه قبل حسم تلك العروض.

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فيما قرر الجهاز الفنى لإنبى تأجيل حسم موقف اللاعبين الأجانب بالفريق البترولى، انتظاراً لحسم مصير النشاط الكروى بعد وجود اقتراحات بشأن فسخ التعاقد مع اللاعبين الأجانب واستقدام لاعبين جدد فى الموسم المقبل، فى حالة عدم استكمال مسابقة الدورى الممتاز، إلا أن جهاز الفريق فضل استمرار لاعبى الفريق الحاليين انتظاراً لموقف النشاط مع التواصل معهم ودعمهم، فى ظل توقف النشاط الكروى فى الوقت الحالي.

ومن المنتظر أن يعقد حلمى طولان، المدير الفنى لإنبى، جلسة مع إدارة النادى البترولى عقب تحديد مصير الموسم الكروى، من أجل تحديد الاحتياجات الخاصة بالفريق فى الموسم المقبل حال إلغاء الموسم الكروى الحالى إلى جانب وضع خطة الموسم الجديد ويحتل فريق إنبى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، قبل تعليق منافسات المسابقة، وذلك برصيد 25 نقطة.