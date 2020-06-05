تسلسل زمني.. 3 فيديوهات تنهي علاقة عاشور بالأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

بعد شهرين ونصف من إعلان رحيله عن النادي الأهلي رسميا، أعلن حسام عاشور لاعب وسط الفريق، تراجعه عن فكرة اعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الحالي بعد نهاية عقده مع الفريق، ليكتب الفصل الأخير في مشواره مع المارد الأحمر بعد قضاء 16 عاما بين أسواره.

نشبت الأزمة في البداية بعدما أبلغ الأهلي لاعبه عاشور رسميا يوم 20 مارس الماضي بعدم تجديد تعاقده لعدم الحاجة الفنية لخدماته تحت قيادة المدرب السويسري رينيه فايلر، ليعبر قائد الفريق في تصريحات إعلامية عن صدمته من القرار، واعتبره يخلو من التقدير لتاريخه.

وقدّم الأهلي لعاشور عرضا استثنائيا من 3 نقاط حال قرر اعتزال كرة القدم، أولهم إقامة مباراة اعتزال كبرى تليق بما قدمه للنادي وأن تحقق له عائد مالي كبير، والتكفل بتكاليف سفره لمعايشة أوروبية لإعداده فنيا وإداريا، إلى جانب تعيينه إعلاميًا بالقناة الرسمية للنادي.

لكن صاحب الـ34 عاما تردد في قبول العرض، قبل أن يقدم على خطوة لم يقم بها طوال مسيرته، وهي الاستعانة بحسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ليظهر أمام الجماهير في مقاطع فيديو يوضح خلالها كواليس المشهد الذي انتهى بنهاية علاقته مع الأهلي.

الفيديو الأول:

سلسلة الفيديوهات بدأت الأسبوع الماضي وتحديدا صباح يوم الجمعة عندما ظهر حسام عاشور لأول مرة ليوجه الشكر إلى تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية والرئيس الشرفي السابق للأهلي، دون توضيح أسباب الشكر في الفيديو المتداول والذي يتضح من نهايته بأنه ليس كاملا.

وتبيّن بعد ذلك أنه تلقى عرضًا من آل الشيخ بتنظيم مباراة اعتزاله لتشهد مشاركة نادي ألميريا الإسباني الذي استحوذ عليه في الصيف الماضي، وأكد أن الأهلي لم يمانع المشاركة في المباراة.

وجاء فيديو عاشور في الوقت الذي وجه فيه تركي آل الشيخ رسالة غامضة: "إذا كان القرار بيد إدارة مش عاوزة مصلحة النادي وبيعطلوا أي حاجة تصب في مصلحة النادي، وصبرت عليهم كتير بس واضح أنهم مش هيتيغيروا في حاجة، الحمد لله عندي نادي في أوروبا والباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح.. لغاية مايجي رجال يقدروا الرجال".

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الفيديو الثاني:

وفي الفيديو الثاني الذي كانت مدته 9 دقائق، قال عاشور إنه على وافق على طلب الأهلي باعتزال كرة القدم بين أسواره، ليكشف كواليس توقف الاتفاق على إقامة مهرجان الاعتزال الذي تم بين مجلس إدارة النادي الأحمر برئاسة محمود الخطيب وتركي آل الشيخ.

لكن عاشور كشف أن الأمور لم تسر على ما يرام، وبرر ذلك بتأخر خطاب رسمي من الأهلي يتعلق بتنظيم المباراة ونهاية مشوار عاشور رسميًا مع كرة القدم.

لتشتعل أزمة انتهت بسحب عرض الأهلي، كما تسببت في غضب جماهيري عارم على اللاعب، الذي اعتبرته جماهير فريقه افتعل الأزمة دون مبررات مقنعة.

الفيديو الثالث:

كان صعبا بالنسبة لحسام عاشور أن يعتزل كرة القدم، حيث يرى أنه مازال قادرا على اللعب لمدة موسمين أو ثلاثة.

وأعلن قائد الأهلي تراجعه عن قرار الاعتزال، موجها شكر خاص لتركي آل الشيخ: "الراجل وعد وأوفى، وأنا لا تربيتي ولا أخلاقي لما حد يعملي خدمة أو جميلة مطلعش أقوله شكرا".

وأضاف حسام عاشور في الفيديو الثالث والأخير: "قررت استكمال مسيرتي في كرة القدم، لدي عرضان من السعودية والبرتغال، لا زالت في مرحلة الاختيار بينهما، وأتمنى أن يلهمني الله للقرار الصحيح".