برشلونة يقرر فتح مفاوضات مع ميسي لتمديد تعاقده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:
كشف تقرير صحفي إسباني أن إدارة برشلونة تنوي بدء مفاوضات توقيع عقد جديد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وأشارت صحيفة سبورت الكتالونية أن جوزيب بارتوميو رئيس برشلونة سيبدأ محادثاته مع ميسي بشأن تمديد التعاقد في الأسبوع المقبل.
وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في العام المقبل 2021، حيث يحق له التحدث إلى أي نادٍ آخر اعتبارًا من يناير القادم.
وكان يتواجد بندا في عقد ميسي يتيح له الرحيل بنهاية الموسم الجاري عن برشلونة دون الانتظار لموافقة ناديه، لكن الأرجنتيني فضل البقاء ولم يقم بتفعيل هذا البند الذي انتهى موعده بحلول يوم 31 من شهر مايو الماضي.
وبعد عدم تفعيل بند الرحيل هذا العام، أشارت صحيفة سبورت في وقت سابق أن ميسي بهذا الموقف يظهر حبه للنادي، وعزمه إنهاء مسيرته في كامب نو.
ويستعد ليونيل صاحب الـ33 عاما مع فريقه لمواجهة مايوركا بالأسبوع المقبل، في جولة عودة الليجا الإسبانية بعد توقف 3 شهور بسبب أزمة فيروس كورونا.
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