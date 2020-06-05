محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
قال عضو بالمجلس التنفيذي للجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية المقررة في العاصمة اليابانية طوكيو، إن القرار بشأن إقامة الدورة المؤجلة وكذلك الدورة البارالمبية، يجب ألا يحسم قبل ربيع العام المقبل.
وأوضح توشياكي إندو، أحد نواب رئيس اللجنة المنظمة، اليوم الجمعة في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء اليابانية (كيودو)، إنه من المهم مراقبة الوضع بشأن وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتقييم تأثيره المحتمل على الدورة الأولمبية.
وكان الوباء العالمي قد تسبب في تأجيل أولمبياد طوكيو، الذي كان مقررا في العام الجاري، إلى العام المقبل، لكن الشكوك لا تزال تحوم بشأن إقامته.
وقال عضو مجلس النواب إندو، وزير الأولمبياد السابق، في اجتماع للحزب الليبرالي الديمقراطي :"اختيار الرياضيين المشاركين بحلول أذار/مارس المقبل سيشكل تحديا كبيرا. واللجنة المنظمة ستكون بحاجة إلى اتخاذ قرار ما بشأن الوضع في ذلك الوقت."
وتجدر الإشارة إلى أنها المرة الأولى التي يعلق فيها عضو تنفيذي في اللجنة المنظمة، بشكل علني، بشأن التوقيت المحتمل للقرار الخاص بمصير دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول ياباني: يجب تأجيل حسم القرار بشأن إقامة أولمبياد طوكيو حتى ربيع عام 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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