تقارير: روما و اتلتيكو مدريد رفضا التعاقد مع لاوتارو مارتينيز

كشف لويس روزي وكيل أعمال اللاعبين بأنه قام بعرض الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم انتر ميلان الحالي، على ناديي اتلتيكو مدريد و روما في الانتقالات الشتوية لعام 2018، عندما كان لاعبًا ضمن صفوف راسينج الارجنتيني، لكنهما رفضا فكرة التعاقد معه.
وأضاف وكيل اللاعبين، روزي، فيتصريحاته لموقع "توتو مبركاتو" الإيطالي:" قمت بعرض لاوتارو على اتلتيكو مدريد و روما في يناير 2018، كان شرطه الجزائي 8 ملايين فقط، لكن روما رفض التعاقد معه، والأمر نفسه مع اتلتيكو مدريد قمت بالعديد من المحادثات معهم، لكنهم لم يقدموا عرضًا له".
وأضاف في تصريحاته:" لكن قام إنتر ميلان بالدخول و شراء اللاعب و حدث ما حدث كما نرى".
وانتقل لاوتارو لصفوف الانتر في الانتقالات الصيفية لعام 2018، مقابل 25 مليون يورو.
ويعد الأرجنتيني من أفضل مهاجمي العالم في الفترة الحالية، وتتصارع عليه كبار أندية أوروبا، على رأسها برشلونة وريال مدريد.
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